Festha Manna: bando punti ristoro, modifica



La modifica si riferisce esclusivamente al punto “B. anzianità del richiedente”: tutti i dettagli sono scaricabili dalla home page del sito web comunale, sezione Avvisi e scadenze. Restano invariati i termini per la consegna delle domande che dovranno pervenire entro il 16 maggio. Commenti PORTO TORRES - Il Comando di Polizia Locale comunica che il bando per l’assegnazione di spazi per otto punti di ristoro durante la Festha Manna è stato parzialmente rettificato.La modifica si riferisce esclusivamente al punto “B. anzianità del richiedente”: tutti i dettagli sono scaricabili dalla home page del sito web comunale, sezione Avvisi e scadenze. Restano invariati i termini per la consegna delle domande che dovranno pervenire entro il 16 maggio.