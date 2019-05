Condividi | M.P. 10:19 Sono gli obiettivi dell´Amministrazione condivisa. Oggi, martedì 14 maggio nella Casa delle associazioni, si terrà il primo incontro formativo aperto a tutta la cittadinanza Porto Torres: incontro Amministrazione condivisa



PORTO TORRES - Cittadini e associazioni protagonisti della cura dei beni comuni, degli spazi e promotori delle iniziative. Sono gli obiettivi dell'Amministrazione condivisa. Oggi, martedì 14 maggio nella Casa delle associazioni, si terrà il primo incontro formativo aperto a tutta la cittadinanza.



L'appuntamento è per le 17,30, in via Principe di Piemonte 61: insieme al team di Labsus, il Laboratorio per la sussidiarietà, sarà raccontato ai cittadini come funzionano i patti di collaborazione e l'amministrazione condivisa per la cura, la rigenerazione e la gestione dei beni comuni urbani. Il Comune di Porto Torres è stato il primo in Sardegna a dotarsi del regolamento