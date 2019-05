Condividi | A.S. 10:03 C´è tempo fino alle ore 12 di mercoledì 15 maggio 2019 per presentare domanda per ricoprire il ruolo di presidente di seggio nelle sezioni elettorali del Comune di Alghero, in sostituzione ai rinunciatari Presidenti seggio: domande ad Alghero



ALGHERO - C'è tempo fino alle ore 12 di mercoledì 15 maggio 2019 per presentare domanda per ricoprire il ruolo di presidente di seggio nelle sezioni elettorali del Comune di Alghero, in sostituzione ai rinunciatari. E' possibile produrre apposita istanza mediante compilazione del modello presente sul sito istituzionale dell'ente, da trasmettere al Comune di Alghero, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità, utilizzando l'indirizzo e-mail/pec: elettorale@pec.comune.alghero.ss.it, oppure consegnarlo direttamente all'Ufficio elettorale di via Catalogna-Trav., n. 52, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30. Gli interessati dovranno essere obbligatoriamente già iscritti all'Albo dei Presidenti di seggio. Costituisce titolo di preferenza l'esperienza pregressa come presidente di seggio, oppure, in sottordine, di segretario o scrutatore. Per eventuali chiarimenti contattare il sig. Fulvio Sechi al numero +39 0799978910.