Chiuso Ponte Serra: prove di carico

ALGHERO - Chiuso temporaneamente al traffico veicolare e pedonale il Ponte Serra, in località Mamuntanas nell'agro di Alghero. L'ordinanza segue il sopralluogo effettuato dal personale tecnico che ha rilevato «una generale e precaria condizione del ponte ad arco, tale da richiedere un puntuale intervento di recupero strutturale la cui fattibilità potrà essere valutata solo dopo l'espletamento di idonee verifiche volte a valutare le reali condizioni della struttura». Nei prossimi giorni, come disposto dal Settore III, Sviluppo del Territorio, servizio Opere pubbliche del Comune, saranno disposte le prove di carico e stilata la relazione di verifica statica del ponte. Solo all'esito delle verifiche, constatata la sicurezza strutturale nell'attraversamento, sarà tempestivamente riaperta la viabilità.