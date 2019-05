Sassari, ricovero urgente per meningite

19:08 Sanità, Nieddu: ricognizione in Ogliastra A Lanusei l´assessore Nieddu ha visitato il reparto di Ortopedia, in difficoltà per la carenza di personale. «Stiamo lavorando per trovare soluzioni a situazioni di questo tipo, purtroppo diffuse sul territorio a causa di una programmazione che è mancata in questi anni»