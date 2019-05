Condividi | S.O. 14:28 Ad Alghero dopo settimane di riunioni, incomprensioni, divisioni e fratture difficilmente rimarginabili, arriva l´appello del coordinamento della Civica "Noi con Alghero" ai partiti «Facciamo sintesi per affrontare il voto»



ALGHERO - Dopo cinque lunghi anni di opposizione, che si aggiungo ai due del sindaco Lubrano, la miriade di movimenti e partiti che ad Alghero gravita intorno all'area di destra tenta, finora invano, di fare sintesi e trovare la via dell'unità. Una strada tutt'altro che facile, come dimostrano le settimane di infruttuose trattative portate avanti fino ad oggi [



Così, a distanza di cinque giorni dalla scadenza ufficiale per la presentazione delle liste dei candidati per la competizione in programma nei comuni sardi il 16 giugno, il coordinamento della lista Civica "Noi Con Alghero", senza rappresentanza in regione ma ben presente in città, fa un ultimo "disperato" appello a quelli che dovrebbero rappresentare i futuri alleati.



Chiede alla coalizione «di compiere un atto di responsabilità nel riuscire ad esprimere un candidato sindaco condiviso nel rispetto del principio di unità che deve governare quel processo di cambiamento già messo in atto in Regione». «Dopo giorni di confronto a volte aspro ma sicuramente costruttivo, riteniamo che sia arrivato il momento di fare la sintesi per affrontare questa campagna elettorale insieme» scrive il coordinamento della Civica.



