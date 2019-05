Condividi | S.O. 10:21 Il sito più visitato, ancora una volta si conferma l’Orto Botanico con 5557 firme. Lunghe file anche per visitare il Museo Archeologico con 4090 firme. La Casa della Massoneria con 3601. Al quarto posto l’Ospedale Civile con oltre 3000 visitatori Monumenti aperti a Cagliari 85mila visite



CAGLIARI - Dopo ventitré anni, la manifestazione nata nel 1997, si conferma come un appuntamento centrale nell’offerta culturale cittadina di Cagliari. Alle ore 19, a un’ora dalla chiusura dei 75 monumenti e con ancora in corso le visite, sonori risultate 84.183 le firme apposte dai visitatori nei registri presenti nei siti.



Il sito più visitato, ancora una volta si conferma l’Orto Botanico con 5557 firme. Lunghe file anche per visitare il Museo Archeologico con 4090 firme. La Casa della Massoneria con 3601. Al quarto posto l’Ospedale Civile con oltre 3000 visitatori.



Ancora un sito dell’Università con la Biblioteca e Sala Settecentesca dove sono state raccolte 2560 firme. Sono 2385 firme nella Galleria Don Bosco e 2293 nel Palazzo dell’Università. «Dopo 23 anni la manifestazione si conferma una grande festa popolare. In una seconda giornata messa a dura prova dal forte vento, si è ripetuto questa piccolo miracolo che dal lontano 1997 porta decine di migliaia di cittadini a assieparsi compostamente in fila fuori dai nostri monumenti» il commento soddisfatto dell'organizzazione.



