Condividi | S.O. 8:55 Provvidenziale l´intervento delle Fiamme Gialle di Cagkliari in un bar del capoluogo che trasmetteva una partita con un decord risultato non regolare. Immediato il sequestro e la denuncia del titolare Decoder pirata al bar: sequestro a Cagliari



CAGLIARI - Nel corso di una pianificata attività di servizio finalizzata alla tutela del diritto d’autore, con specifico focus sul contrasto al fenomeno delle iptv “pirata”, le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cagliari hanno eseguito un intervento presso un bar di Cagliari. Nel locale si stava trasmettendo, in diretta sul canale satellitare Sky sport hd, una partita di calcio.



In particolare, al momento dell’ingresso nel locale, i militari hanno notato che sulle immagini trasmesse era presente il logo di una nota sorgente iptv pirata. Segno inequivocabile che il segnale trasmesso proveniva, in realtà, da una sorgente “non autorizzata”.



Gli immediati riscontri e controlli hanno permesso di verificare la presenza di un decoder abusivo attraverso il quale il segnale pirata era acquisito e trasmesso sulla tv del bar. I Finanzieri hanno quindi proceduto al sequestro dell’apparecchiatura ed alla denuncia a piede libero del titolare dell’esercizio commerciale. Commenti CAGLIARI - Nel corso di una pianificata attività di servizio finalizzata alla tutela del diritto d’autore, con specifico focus sul contrasto al fenomeno delle iptv “pirata”, le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cagliari hanno eseguito un intervento presso un bar di Cagliari. Nel locale si stava trasmettendo, in diretta sul canale satellitare Sky sport hd, una partita di calcio.In particolare, al momento dell’ingresso nel locale, i militari hanno notato che sulle immagini trasmesse era presente il logo di una nota sorgente iptv pirata. Segno inequivocabile che il segnale trasmesso proveniva, in realtà, da una sorgente “non autorizzata”.Gli immediati riscontri e controlli hanno permesso di verificare la presenza di un decoder abusivo attraverso il quale il segnale pirata era acquisito e trasmesso sulla tv del bar. I Finanzieri hanno quindi proceduto al sequestro dell’apparecchiatura ed alla denuncia a piede libero del titolare dell’esercizio commerciale.