Oristano: muore l´ex sindaca Nonnis



ORISTANO - Dopo una lunga malattia è morta stanotte a Milano all'età di 60 anni l'ex sindaca ed ex assessora regionale Angela Nonnis. Tra i primi a manifestare il proprio cordoglio, il sindaco in carica Andrea Lutzu, che era stato suo vicesindaco nella Giunta di centrodestra che governò Oristano dal 2007 al 2011. Angela Nonnis era laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Medicina del Lavoro. Nell'estate del 2011, su indicazione del partito dei Riformatori Sardi, era stata nominata assessora regionale ai Lavori Pubblici dal presidente della Regione Ugo Cappellacci.