MayorAlghero: Di Gangi, impegno dal 1994

10/5/2019 MayorAlghero, via all´edizione 2019 Per non tornare ad essere commissariati ad ogni cambio di umore, Mayor nasce per aiutare a riflettere. La poca capacità politica annienta la libertà che c´è dentro la libertà di ognuno di noi

video 11/5/2019 Maria Grazia Salaris per MayorAlghero Al via l´edizione 2019 di MayorAlghero, il format di successo inaugurato per la prima volta nel 2014. E´ stata più volte candidata alla carica di Primo cittadino ad Alghero. Tra i politici in attività con l´esperienza maggiore in Consiglio comunale. I consigli di Maria Grazia Salaris a chi intende affacciarsi per la prima volta e provare ad amministrare.

11/5/2019 Una poltrona per tre: sceglie Cagliari Ad Alghero dopo settimane di trattative sfumate, per evitare la spaccatura definitiva i partiti di Centrodestra si incontrano a Cagliari. Oggi il tavolo nel tentativo di sbloccare l´incredibile impasse. Probabili due candidati: Conoci e uno tra Camerada e Marinaro. Ma rimane aperta anche la terza via del nome "nuovo"

11/5/2019 Elezioni a Sassari, ecco la lista 5 Stelle Presentata a Palazzo di Provincia la lista dei candidati pentastellati per le prossime elezioni amministrative a sostegno del candidato sindaco Maurilio Murru nel comune di Sassari. Tutti i nomi

9/5/2019 «Reddito energetico, una scelta di civiltà» Il reddito energetico è un’iniziativa che aiuta a risparmiare sulle bollette, diffonde le energie rinnovabili e crea posti di lavoro. Prendendo spunto dall’esperienza virtuosa di Porto Torres anche Alghero, con il Movimento 5 stelle, potrebbe diventare un Comune che fa veramente qualcosa per l’ambiente e i suoi cittadini, in particolare quelli in difficoltà: tanto per le tasche degli attuali, che per il futuro dei prossimi. Ecco l´idea di Roberto Ferrara