Borse di studio Cattolica, prove al Fermi

ALGHERO - Anche per l'anno 2019, Alghero è tra le dieci città d'Italia che ospiteranno le prove concorsuali del Bando per cento borse di studio per merito, indetto dall'Istituto "Giuseppe Toniolo" a favore degli studenti che intendessero iscriversi presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore (sedi di Milano - Roma - Brescia - Cremona - Piacenza) nell'Anno Accademico 2019/2020.



La partecipazione alle prove concorsuali è gratuita. Gli studenti interessati dovranno compilare, in via telematica la scheda di adesione entro e non oltre le ore 12,00 di mercoledì 22 maggio 2019.



Il concorso si svolgerà sabato 1 giugno 2019, in contemporanea, presso le seguenti sedi: Alghero, Bari, Bologna, Brescia, Catania, Lamezia Terme, Milano, Piacenza, Portogruaro, Roma. L'individuazione della sede di Alghero facilita la partecipazione degli studenti della Sardegna evitando che debbano recarsi in una delle altre sedi concorsuali della Penisola. Per gli studenti della Sardegna, le prove avranno luogo presso il Liceo Scientifico "Enrico Fermi" in via XX Settembre, 229 ad Alghero.