Dal 27 aprile al 10 maggio è andato in scena il Torneo Under valido come Prova di Qualificazione ai Campionati Italiani 2019 di Tennis. Vittoria dell´algherese Lorenzo Carboni nella categoria under 13 Ad Alghero prova per i campionati italiani di tennis 2019



ALGHERO - Il torneo, singolare maschile e femminile, si è svolto sui campi in greenset del Tennis Club Alghero a Maria Pia. Le gare in programma: singolare maschile under 11 – 12 – 13- 14 – 16; singolare femminile under 11 – 12 – 13 – 14 – 16. Hanno partecipato circa cento iscritti da tutta l'isola per i tabelloni diretti dai giudici arbitro Giuseppe Calise e Gabriele Faggiani. Nell' under 13 vittoria maschile del tennista algherese Lorenzo Carboni che in finale ha battuto il sassarese Andrea Oronti per 6/3 5/7 6/2. Dopo questa importante vittoria il giovane atleta a settembre parteciperà al torneo nazionale finale in programma (con sede da definire).



Buona anche la prova degli altri atleti di casa tutti andati avanti nelle rispettive categorie. Under 11 maschile, Spano Leonardo. Under 11 femminile, Barlini Valeria. Under 12 maschile,Ciulli Riccardo. Under 12 femminile,Festa Sara. Under 13 maschile, Carboni Lorenza. Under 13 femminile, Cicu Carolina. Under 14 maschile, Concu Alessandro. Under 14 femminile, Secchi Eleonora. Under 16 maschile, Cossu Paolo. Under 16 femminile Garbo Irene.



Nella foto: Lorenzo Carboni con il finalista Andrea Oronti