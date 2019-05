Condividi | Red 12:15 Presentata a Palazzo di Provincia la lista dei candidati pentastellati per le prossime elezioni amministrative a sostegno del candidato sindaco Maurilio Murru nel comune di Sassari. Tutti i nomi Elezioni a Sassari, ecco la lista 5 Stelle



SASSARI - Nel tardo pomeriggio di venerdì, presso la sala Angioy di palazzo di Provincia in piazza d'Italia alla presenza del senatore Ettore Licheri, del deputato Mario Perantoni e della consigliera regionale Desirè Manca, è stata presentata ai media e alla città di Sassari la lista dei candidati consiglieri a supporto e sostegno del candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle Maurilio Murru.



Ecco tutti i nomi. Oltre a Maurilio Murru candidato alla carica di primo cittadino, la lista del Movimento Cinque Stelle in corsa per palazzo Ducale comprende anche Patrizia Zallu, Giovanni Brianda, Carla Caccamo, Gianni Canalis, Pietro Capitta, Fabrizio Casu, Patrizia Deiana, Alessandra Demuro, Valentina Lecca, Daniele Manca, Gavino Manconi, Bruno Maniga, Alessandro Matta, Luigi Muroni, Alice Ortu, Noemi Piga, Gavino Pinna, Massimo Plazzoli, Salvatore Polo, Alessandra Porcu, Franco Sale, Fabio Sanna, Stefano Sechi, Federico Sias, Antonio Solinas, Carmen Spanu, Alessandro Tanca, Laura Useri, Costantino Cubeddu, Antonio Guerra e Andrea Tirotto.



