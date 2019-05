Maria Grazia Salaris per MayorAlghero

9/5/2019 «Reddito energetico, una scelta di civiltà» Il reddito energetico è un’iniziativa che aiuta a risparmiare sulle bollette, diffonde le energie rinnovabili e crea posti di lavoro. Prendendo spunto dall’esperienza virtuosa di Porto Torres anche Alghero, con il Movimento 5 stelle, potrebbe diventare un Comune che fa veramente qualcosa per l’ambiente e i suoi cittadini, in particolare quelli in difficoltà: tanto per le tasche degli attuali, che per il futuro dei prossimi. Ecco l´idea di Roberto Ferrara