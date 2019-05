Condividi | Red 20:45 I licei cittadini sono aperti al territorio nella lotta contro le dipendenze parlandone e non facendo finta di nulla, come è avvenuto durante l’incontro del 3 maggio scorso I licei algheresi contro le dipendenze



ALGHERO - Il giorno 3 maggio si è svolto nell’auditorium dell’istituto superiore Fermi di Alghero l’incontro di prevenzione contro le dipendenze, deciso e voluto dalla commissione alla salute dei tre licei cittadini. L’incontro ha coinvolto molti genitori e addetti ai lavori vicini alle problematiche giovanili. L’incontro ha avuto un grande successo e i genitori stessi hanno espresso il desiderio di essere coinvolti in questi e altri incontri per comprendere meglio la realtà in cui vivono i loro figli. Durante l’incontro si è fatto riferimento all’adolescenza come fase di vita e di come oggi i ragazzi la vivano; a come spesso l’incapacità da parte dei genitori a dire “no” crei disorientamento.



A tale proposito, i relatori, Marisa De Pau responsabile SERD di Alghero e Marco Ladu responsabile comunità S’Aspru Mondo X Sardegna hanno sottolineato con competenza quanto è “Bello dire No” proprio perché un “No” può salvare la vita ai ragazzi. Il titolo dell’evento “ La vita non è un gioco. Aiutiamo i nostri giovani a viverla con gioia” ha espresso un barlume di speranza verso il futuro delle nuove generazioni, perché se noi adulti riusciamo ad affiancarle garantendo i ruoli sicuramente riusciremo a fare tanto e bene. I docenti della commissione intendono ringraziare il sindaco di Alghero Mario Bruno, l’assessore Gabriella Esposito,



Il Comandante del comando dei Carabinieri di Alghero perché con la loro presenza e intervento hanno mostrato quanto hanno a cuore i problemi dei nostri giovani. Un particolare ringraziamento ai genitori intervenuti, che con la loro presenza hanno dato valore al nostro impegno e a tutti coloro che hanno partecipato in veste pubblica, privata e come membri di associazioni.



