Una poltrona per tre: sceglie Cagliari

ALGHERO - Sullo sfondo rimangono due o forse addirittura tre candidati differenti. Tutti convinti e determinati a non ritirarsi dalla contesa. Ancora troppo distanti le anime del Centrodestra algherese per convergere su un nome condiviso. Troppi i veleni ancora presenti in circolo tra i partiti, e troppo fresche le ferite aperte dopo le elezioni regionali, col passaggio di testimone tra Tedde e Pais in Regione. C'è poi lo spoils system regionale ad ingarbugliare ulteriormente le cose.



Tanto che, quando sono trascorsi altri tre giorni totalmente infruttuosi, con tavoli, riunioni e incontri senza soluzione, oggi la palla passerà al tavolo regionale che tenterà di dirimere una situazione quasi incancrenita. Dopo cinque anni di opposizione, senza una figura carismatica spendibile ma soprattutto senza ancora un progetto unitario da presentare alla città, si fa tutto maledettamente complicato. Nessuno lo dice chiaramente ma tutti lo sanno: al centro della contesa, infatti, ci sono anche altri equilibri che riguardano i rispettivi leader, in attesa di rassicurazioni cagliaritane, e la matassa potrà sbrogliarsi solo con l'intervento di Solinas.



