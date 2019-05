Condividi | M.P. 19:52 Tutti i dettagli sono presenti nella home page del sito web del Comune nella sezione dedicata alla manifestazione, nel Calendario Eventi del sito web comunale e nella pagina Facebook Porto Torres: eventi speciali per Monumenti Aperti



PORTO TORRES - Saranno ben sedici gli eventi speciali, i concerti, le escursioni e le visite teatralizzate proposti dalle associazioni durante la “due giorni” dedicata alla cultura. Tutti i dettagli sono presenti nella home page del sito web del Comune nella sezione dedicata alla manifestazione, nel Calendario Eventi del sito web comunale e nella pagina Facebook Porto Torres Asinara Monumenti Aperti.



Per interagire sui social sono stati lanciati gli hashtag #ptmaperti e #ptmaperti19. Esordisce anche Heart of Sardinia, l’app ufficiale scelta dal coordinamento regionale di Monumenti Aperti per l’edizione 2019, che raggrupperà informazioni sui siti visitabili in tutti i comuni che aderiscono all’iniziativa. Commenti PORTO TORRES - Saranno ben sedici gli eventi speciali, i concerti, le escursioni e le visite teatralizzate proposti dalle associazioni durante la “due giorni” dedicata alla cultura. Tutti i dettagli sono presenti nella home page del sito web del Comune nella sezione dedicata alla manifestazione, nel Calendario Eventi del sito web comunale e nella pagina Facebook Porto Torres Asinara Monumenti Aperti.Per interagire sui social sono stati lanciati gli hashtag #ptmaperti e #ptmaperti19. Esordisce anche Heart of Sardinia, l’app ufficiale scelta dal coordinamento regionale di Monumenti Aperti per l’edizione 2019, che raggrupperà informazioni sui siti visitabili in tutti i comuni che aderiscono all’iniziativa.