Condividi | A.S. 21:35 L´avviso è finalizzato alla creazione di un catalogo delle proposte progettuali destinato alle persone con disabilità grave, comprese quelle intellettive e del neurosviluppo prive del sostegno familiare "Dopo di noi", proroga termini



CAGLIARI - L'Assessorato regionale della Sanità ha prorogato alle ore 21 del 24 maggio 2019 il termine di presentazione nella piattaforma informatica SUS (Sportello Unico dei Servizi) della manifestazione di interesse relativa all'inserimento nel catalogo delle proposte progettuali per l’attuazione del programma regionale "Dopo di Noi L. 112/16". L'avviso è finalizzato alla creazione di un catalogo delle proposte progettuali destinato alle persone con disabilità grave, comprese quelle intellettive e del neurosviluppo prive del sostegno familiare e la cui disabilità non è conseguente al naturale invecchiamento o a patologie connesse alla senilità. Commenti CAGLIARI - L'Assessorato regionale della Sanità ha prorogato alle ore 21 del 24 maggio 2019 il termine di presentazione nella piattaforma informatica SUS (Sportello Unico dei Servizi) della manifestazione di interesse relativa all'inserimento nel catalogo delle proposte progettuali per l’attuazione del programma regionale "Dopo di Noi L. 112/16". L'avviso è finalizzato alla creazione di un catalogo delle proposte progettuali destinato alle persone con disabilità grave, comprese quelle intellettive e del neurosviluppo prive del sostegno familiare e la cui disabilità non è conseguente al naturale invecchiamento o a patologie connesse alla senilità.