Regata Nazionale O’pen Bic a Calasetta

CALASETTA - La Sagra del Pilau come celebrazione del gusto, della cultura e dell’intrattenimento. Ma anche come occasione per ospitare una manifestazione sportiva di grandissimo livello. Da oggi (10 maggio) e fino a domenica prossima, il borgo tabarchino infatti sarà la sede di una delle tappe fondamentali (per la precisione, la terza tappa Ranking) della Regata Nazionale O’pen Bic, competizione tra barche a vela.



Questa mattina, nei mari di Calasetta – fronte porticciolo turistico – ha avuto inizio l’evento sportivo condotto sotto l’egida della “Lega Navale Italiana Sulcis”: dopo il posizionamento di decine di barche in piazza Principato di Monaco, si è dato il via alla gara che vede la partecipazione di velisti provenienti da circoli sparsi in tutta Italia (tra questi, Sulcis, Procida, Villasimius, San Benedetto del Tronto, Cagliari, Taranto, Quartu Sant’Elena).



«È una grande soddisfazione ospitare a Calasetta un appuntamento sportivo di questa caratura – commenta Kicco Mercenaro, assessore comunale allo Sport e ai Servizi Tecnologici – il fatto che si incroci poi con la manifestazione dedicata alla sagra rappresenta unvalore aggiunto alla luce del flusso di visitatori che contiamo di registrare da qui a domenica». Ma l'orgoglio si unisce all'ambizione di vedere Calasetta eletta a sede del Mondiale di O'pen Bic, in programma per il luglio del 2020: «Vogliamo che il nostro paese ospiti il Mondiale – conclude Mercenaro – lavoreremo per riuscire nell'intento: Calasetta ha ogni requisito per farcela».