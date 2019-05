Condividi | S.O. 18:03 A partire da oggi venerdì 10 maggio 2019 e fino alle ore 12,00 di venerdì17 maggio 2019, gli interessati potranno presentare all’ufficio protocollo del Comune il modulo di richiesta per l’eventuale risarcimento Calamità naturale ad Alghero: delibera



ALGHERO - La Giunta Comunale di Alghero, con deliberazione di G.C. n. 161 del 10 maggio 2019, ha dichiarato, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 28 del 21/11/1985, lo stato di calamità naturale nel territorio del Comune di Alghero, a causa delle avverse condizioni atmosferiche durante le 24 ore della giornata del 5 maggio 2019 che hanno colpito l’intera regione e, in maniera considerevole, l’intero territorio di questo Comune, provocando ingenti danni alle colture locali, in particolare a vigneti e oliveti.



Per tale motivo, a partire da oggi venerdì 10 maggio 2019 e fino alle ore 12,00 di venerdì17 maggio 2019, gli interessati potranno presentare all’ufficio protocollo del Comune il modulo di richiesta per l’eventuale risarcimento dei danni causati dall’evento calamitoso (scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Alghero o disponibile presso l’ufficio protocollo). Successivamente sarà cura del Comune inoltrare le domande alla sede territoriale di Sassari di“A.R.G.E.A.” (agenzia per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura della Regione Sardegna) che disporrà i sopralluoghi mediante contatti diretti con gli interessati.



