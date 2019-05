Condividi | A.S. 17:00 Aggiudicata la gara d´appalto per la realizzazione della struttura a Rocca Ruja. Con 270mila euro si farà anche la rotatoria per l´accesso a Ezzi Mannu Stintino, tribuna coperta per il campo di calcio



STINTINO – Stintino avrà la nuova tribuna coperta al campo sportivo Rocca Ruja e la rotatoria per la spiaggia di Ezzi Mannu. Nei giorni scorsi infatti sono state aggiudicate le gare per le due opere che rivestono carattere di importanza per l'amministrazione comunale stintinese. Sarà la Dado costruzioni di Oristano a realizzare la tribuna coperta del nuovo campo sportivo a Rocca Ruja. L'impresa oristanese, infatti, si è aggiudicata la gara d'appalto bandita a dicembre 2018 dal Comune.



Circa 500 i posti previsti per la struttura completa di bagni, servizi, infermeria, magazzini e area palestra che andrà ad arricchire il campo sportivo fortemente voluto negli scorsi anni dall'amministrazione comunale stintinese. La tribuna è stata progettata dall'architetto Nicolò Pittalis. Spetterà appunto alla Dado costruzioni adesso realizzare l'impianto con un costo per l'amministrazione di poco superiore ai 556mila euro. Qualche novità importante anche per il manto in sintetico del campo di Rocca Ruja, altra opera che riguarda l’impianto sportivo stintinese, i cui lavori si erano arenati a metà strada nell’inverno 2017-18 a causa del fallimento della ditta appaltatrice. Gli uffici sono all'opera per affidare i lavori alla nuova impresa, con l'obiettivo di chiudere le opere entro la fine dell'anno.



«L'auspicio – afferma l'assessore ai Lavori pubblici Antonella Mariani, che segue l’ opera da vicino insieme al vicesindaco Angelo Schiaffino – è che i lavori si concludano in tempi brevi così che la squadra di calcio locale, dopo due anni di attività sportiva svolta in “trasferta”, possa tornare subito a giocare e allenarsi nel proprio territorio. I tifosi e appassionati sportivi, dopo questi anni di sacrificio, potranno vedere i propri beniamini giocare sul terreno “amico”, ma soprattutto la località di Stintino avrà a disposizione un’opera importante per il fitness e la salute, da vivere tutti i giorni, utile anche per grandi manifestazioni di spettacolo».



