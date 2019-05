Condividi | S.O. 15:32 Per non tornare ad essere commissariati ad ogni cambio di umore, Mayor nasce per aiutare a riflettere. La poca capacità politica annienta la libertà che c´è dentro la libertà di ognuno di noi MayorAlghero, via all´edizione 2019



ALGHERO - Prende il via MayorAlghero, il format di successo ideato dall'arch. e grafico Daniele Canu, inaugurato nel 2014 in occasione delle lezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Alghero. Seguiranno gli interventi di noti personaggi politici locali che storicamente hanno ricoperto cariche istituzionali importanti all'interno dell'amministrazione comunale e del consiglio.



Le attività di Mayoralghero, iniziativa che si prefigge di promuovere il dibattito attorno alla imminente competizione elettorale che dovrà esprimere il prossimo sindaco di Alghero, potranno essere eseguite sulla pagina istituzionale Facebook e sul primo network dei quotidiani locali esclusivamente online della regione Sardegna IsolaMedia, Alguer.it, SassariNews.it, PortoTorres24.it, Olbia24.it, CagliariOggi.it e OristanoNews.it, dove settimanalmente verranno trasmesse le interviste a chi proverà a dare consigli e istruzioni per l'uso rivolte alle persone che intenderanno candidarsi a giugno per occupare le cariche vacanti di via Columbano.



Insomma i sindaci lo sanno come si fa e cosa succede quando ci si siede in via Columbano per la prima volta, lo spiegheranno con parole semplici in maniera che chi salga sullo scranno non potrà dire che nessuno glielo aveva detto. Sensazioni, impressioni, modalità o semplicemente consigli su cosa andrebbe fatto e come per governare sino alla fine. Per non tornare ad essere commissariati ad ogni cambio di umore, Mayor nasce per aiutare a riflettere. La poca capacità politica annienta la libertà che c'è dentro la libertà di ognuno di noi.



MAYORALGHERO 2014



