Porta a porta anche a Sassari 2

SASSARI - Entro la fine di maggio il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta arriverà anche nel quartiere di Sassari 2 e nella zona di via Floris, via Cima, via Sini, via Carru e via Frau. Con la nuova estensione saranno circa 20mila le utenze servite con il sistema di servizio di raccolta porta a porta (poco più di un terzo rispetto alle utenze totali).



La nuova estensione partirà in due fasi: si inizia lunedì 13 maggio con Sassari 2 e si proseguirà lunedì 27 maggio con via Floris, via Cima, via Sini, via Carru e via Frau. In entrambi i casi i contenitori stradali verranno rimossi il sabato precedente all’avvio del nuovo servizio. Sono coinvolte circa 1200 utenze, organizzate prevalentemente in condomini e supercondomini.



Nelle settimane precedenti all'avvio del servizio, Ambiente Italia e i tecnici del Settore Ambiente e Verde Pubblico del Comune di Sassari hanno incontrato gli amministratori degli immobili per individuare insieme gli spazi più idonei per accogliere i nuovi contenitori carrellati, consegnati insieme ai calendari, ai materiali informativi e alla fornitura di buste.