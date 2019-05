Condividi | S.O. 19:12 Incontri elettorali per i due candidati del Centrosinistra Pietro Bartolo (Medico di Lampedusa) e Andrea Soddu (Sindaco di Nuoro) nei prossimi giorni in Sardegna: tappa anche ad Alghero Soddu e Bartolo, tour europeo



ALGHERO - “Una Europa più solidale, umana e giusta”. Incontri elettorali per i due candidati del Centrosinistra Pietro Bartolo (Medico di Lampedusa) e Andrea Soddu (Sindaco di Nuoro) nei prossimi giorni in Sardegna. I due saranno accompagnati nel loro tour elettorale nell’isola dai candidati Sindaco per il centrosinistra Francesca Ghirra (Cagliari), Mario Bruno (Alghero) e Mariano Brinda (Sassari), e dai leader locali di Partito Democratico (presentatore della lista), Democrazia Solidale (partito di Pietro Bartolo), Campo Progressista e Rete Futura.



“«Il Centro Sinistra Sardo – si legge nel comunicato – vuole unirsi per vincere queste elezioni Europee e le prossime amministrative e, con una prospettiva più lunga, per costruire con i Sardi una “grande unione sociale” capace di contrastare la cultura della paura e dei muri, aliena alla Sardegna, e il ritorno di un antistorico sovranismo/nazionalismo istigatore di divisioni, odio e razzismo».



Queste le tappe del tour sardo: sabato 11 maggio alle 10.00 a Cagliari, nella sede del Partito Democratico via Emilia, 39 (Conferenza Stampa aperta a tutti i media ), alle 11.30, sempre nel capoluogo sardo, nella spiaggia Poetto, Chiosco Iguana ospedale marino (incontro con gli elettori). Alle 18.30 nuovo appuntamento con gli elettori, stavolta a Sassari, al salone parrocchiale San Paolo. Domenica 12 alle 10,30 la prima tappa sarà alla biblioteca catalana "Obra Cultural" mentre alle 18.30, a Serdiana, presso la Comunità La Collina, si terrà l'incontro con don Ettore Cannavera, elettori, associazioni e sindacati.