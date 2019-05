Condividi | S.O. 18:05 E´ algherese il "Bee Garden project", un progetto pilota per la tutela e l´incremento del patrimonio apistico nel bacino del Mediterraneo. Menzione speciale al "Premio Internazionale "Mediterraneo Patrimonio dell´Umanità" Ad Alghero il primo polmone apistico



ALGHERO - Sabato scorso, tra i premiati in occasione del "Premio Internazionale "Mediterraneo Patrimonio dell'Umanità" ad Alghero, ha ricevuto una Menzione Speciale il "Bee Garden project", un progetto pilota per la tutela e l'incremento del patrimonio apistico nel bacino del Mediterraneo. A ritirare il premio, in rappresentanza del team di progetto, l'ideatore Davide Maffei e uno degli architetti del paesaggio che stanno lavorando all'iniziativa, l'algherese Valentina Pala.



«Si tratta di realizzare il primo polmone apistico strutturato al mondo in un periodo storico di grandissima difficoltà per le api». chiarisce Maffei, che prosegue: «Nel corso degli ultimi anni in Italia si sono registrate perdite di api tra cento e mille volte maggiori rispetto a quanto osservato in passato. Invertire la rotta è necessario e possibile. Con il nostro progetto ci stiamo impegnando affinché la rivoluzione parta proprio dalla Sardegna, dal centro del Mediterraneo. Diverse aziende locali si sono dimostrate interessate ad adottare porzioni del Bee Garden: siamo fiduciosi se ne aggiungeranno presto altre».



