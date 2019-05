Condividi | S.O. 16:00 I concorrenti che vorranno prendere parte all’appuntamento sardo, valido come ottavo round del World Rally Championship, quarto del Campionato Italiano Rally e secondo del Campionato Italiano Rally Terra, dovranno presentare la loro iscrizione entro la scadenza fissata per martedì 14 maggio. Quartier generale ancora la splendida città di Alghero Rally Italia Sardegna: iscrizioni fino al 14 maggio



ALGHERO - Il percorso del 16° Rally Italia Sardegna, manifestazione organizzata dall’Automobile Club d’Italia con la partnership della Regione Sardegna e il coinvolgimento del Comune di Alghero, ha confermato la scelta delle ultime tre edizioni di avere l’intera corsa raccolta nel nord dell’isola. La gara, ottava manche del campionato del mondo rally in programma dal 13 al 16 giugno, sarà anche valida per il CIR (Campionato Italiano Rally), per il CIR Junior e per il CIRT (Campionato Italiano Rally Terra).



Il rally avrà un percorso composto da 19 prove speciali suddivise in tre tappe per complessivi 313,04 km cronometrati. Per il sesto anno consecutivo è stata confermata la location di Alghero, con il parco assistenza allestito anche stavolta tra le banchine del porto turistico, le “ramblas” ed il Piazzale della Pace, mentre sala stampa, direzione di gara e quartier generale della manifestazione saranno ospitati anche stavolta nella prestigiosa location del Quarter, nel cuore della città antica.



Giovedì 13 giugno alle ore 9 i piloti dopo lo shakedown di Olmedo (3,84 km), in versione inedita con partenza dalla spettacolare miniera di bauxite, prenderanno il via della corsa alle ore 17 con la classica super speciale di Ittiri Arena (2 km). La prima tappa proseguirà poi la mattina di venerdì 14 giugno con un programma di 8 crono (4 ripetuti due volte), quelli di Tula (22,28 km), Castelsardo (14,69 km), Tergu-Osilo (14,14 km) e Monte Baranta (10,90 km) per un totale di 124,02 km cronometrati.



