«Gigi onorato, presto ad Alghero»

Parola di Nicola Riva, presente ad Alghero nel giorno della consegna delle cittadinanze onorarie. Il padre, Gigi Riva, bloccato a Cagliari per problemi di salute, si emoziona, saluta e ringrazia il Sindaco Mario Bruno e la città di Alghero, con una promessa: sarà presto in Riviera del Corallo. Le parole di Nicola Riva