Il partito presieduto da Mario Floris e la lista civica nata in occasione delle Regionali con Franco Cuccureddu, correranno insieme nel Comuni dell´Isola in occasione delle Amministrative di domenica 16 giugno Elezioni: patto Uds-Sardegna Civica



CAGLIARI - Una comune linea ideale, culturale, politica e programmatica, per unire tutti i territori della Sardegna e realizzare un reale concreto progetto di crescita civile e di sviluppo economico. L'Uds e Sardegna Civica hanno deciso di sottoscrivere un patto di comune impegno politico e di costruire e sostenere unitariamente liste civiche alle prossime Elezioni amministrative, che siano rappresentative dei valori e dei programmi dell'area moderata, autonomista e popolare. L'impegno tende ad unire e semplificare, nell'interesse generale rispetto ad un quadro tanto variegato, anche il tavolo politico-programmatico della Coalizione di Centrodestra che ha vinto le recenti Regionali.



La decisione é stata assunta dai rispettivi organi direttivi regionali, a conclusione di un lungo confronto per avviare una comune forte iniziativa politica per il governo della regione, delle città e dei Comuni sardi ed affrontare con determinazione il tema dell’adozione di un nuovo modello di sviluppo per la Sardegna, capace di generare lavoro ed occupazione. Valorizzando, attraverso processi di innovazione e modernizzazione, gli asset strategici del turismo, dell’agricoltura, della pesca, dell’artigianato, del commercio, dell’industria e dei servizi. La riforma dei poteri pubblici in Sardegna, a partire dalla Regione, che dovrà essere adeguata alle sfide del tempo e del cambiamento culturale, sociale ed economico, dovrà porre al centro i cittadini ed i comuni (e non più le unioni dei Comuni) e puntare ad un riequilibrio territoriale nella organizzazione istituzionale, ripristinando parità di opportunità e simmetria istituzionale fra l'area di Cagliari e quella di Sassari mentre Gallura e Sulcis, al pari di Nuoro ed Oristano, dovranno essere riconosciute, non solo formalmente, province, alle quali andranno forniti strumenti e risorse per operare efficacemente, nell’interesse dei cittadini, ai quali si ritiene opportuno debba essere, rapidamente, restituito il potere di eleggere democraticamente i Presidenti ed i consigli metropolitani e provinciali.



Per questo, i due movimenti hanno deciso di partecipare uniti a tutti i confronti politici e programmatici anche in vista delle prossime Comunali, dove costruiranno e sosterranno le liste civiche, «capaci di valorizzare al meglio le peculiarità dei singoli territori, liste che saranno aperte al contributo dell’associazionismo, del volontariato, del mondo produttivo e delle professioni. Infine é stato deciso di dare mandato ai responsabili dei due movimenti di porre in essere tutte le necessarie iniziative di carattere politico-programmatico da condividere con le altre forze politiche della coalizione di maggioranza in Regione», dichiarano i vertici dei movimenti alla firma del patto.



