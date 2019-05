Condividi | M.P. 21:22 Personalizzata con l’immagine di Vasco e del suo tour Non Stop Live 19, la nave Rhapsody della compagnia Gnv salperà il 19 maggio per la Sardegna con la tratta Genova – Porto Torres La nave di Vasco a Porto Torres il 19 maggio



PORTO TORRES - Personalizzata con l’immagine di Vasco e del suo tour Non Stop Live 19, la nave Rhapsody della compagnia Gnv salperà il 19 maggio per la Sardegna con la tratta Genova – Porto Torres e in occasione dei due eventi del 18 e 19 giugno effettuerà la tratta speciale Genova – Cagliari. La nave si fermerà nel porto di Cagliari per due giorni e due notti.



In occasione del Non Stop Live 19, che porterà il celebre rocker italiano in giro per l’Italia (e che dopo le sei date sold-out di Milano San Siro, il 18 e il 19 giugno 2019 farà tappa a Cagliari Fiera), Grandi Navi Veloci ha creato una nave interamente dedicata a lui. È infatti completamente personalizzata, la Rhapsody: dopo lavori durati due mesi, adesso è pronta a salpare col volto di Vasco Rossi sulla fiancata e con tante sorprese all’interno.



Per gli esterni, il personale tecnico ha utilizzato una particolare tecnica di videomapping: un disegnatore tracciava di notte le linee guida e le scritte, con l'aiuto di un proiettore laser, per poi perfezionarle di giorno. Ovviamente, anche gli interni sono dedicati a Vasco Rossi: una sala cinema proietterà i video dei suoi concerti, e ciascuna sala sarà rinominata coi nomi dei suoi album.