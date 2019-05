Condividi | S.O. 17:23 L´incontro organizzato dalle maestre e responsabili del progetto Lucia Cirina e Carlotta Usai, aderisce al progetto didattico “Viaggiare nel Parco di Porto Conte sulle tracce del Piccolo Principe”, patrocinato dal Parco Regionale di Porto Conte di Alghero Fois e il Piccolo Principe a Senorbì



ALGHERO - Giovedì 9 e venerdì 10 maggio, all'interno dell'Istituto Comprensivo Statale “Generale Luigi Mezzacapo” di Senorbì , per il progetto “Libri in festa parole in testa”, gli alunni incontreranno lo scrittore di Alghero C. L'incontro organizzato dalle maestre e responsabili del progetto Lucia Cirina e Carlotta Usai, aderisce al progetto didattico “Viaggiare nel Parco di Porto Conte sulle tracce del Piccolo Principe”, patrocinato dal Parco Regionale di Porto Conte di Alghero.



I bambini, dopo il primo incontro didattico con Antonella Derriu ed Irene Salis, educatori ambientali del CEAS del Parco di Porto Conte e dell'AMP Capo Caccia Isola Piana, lavoreranno per due giorni con l'autore e la maestra della scuola Primaria di Olmedo Saphira Pittorru ad un laboratorio creativo. Lavoro che comprende il racconto della permanenza di Antoine De Saint-Exupéry in Sardegna nel 1944, tratto dalla pubblicazione del Fois “Pizzicaluna a l'Alguer-Antoine De Saint-Exupéry ad Alghero” (Edizioni Nemapress) e la lettura di alcuni capitoli de “Il Piccolo Principe” con relativi laboratori creativi.



Lo scrittore Massimiliano Fois, Premio Quasimodo per la Narrativa nel 2017 ha all'attivo oltre 20 pubblicazioni tra saggistica, narrativa e poesia. Ad oggi collabora anche con la scuola primaria di Olmedo nella preparazione di uno spettacolo teatrale che verrà messo in scena dai bambini all'interno degli eventi di "Emozioni di Primavera" nel Parco di Porto Conte il 24 Maggio.