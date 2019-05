Condividi | S.O. 23:20 Molte le novità 2019 che la Nemapress porta in Fiera dal 9 al 13 maggio, presso lo stand Istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, Padiglione 22 H26 J25, quest’anno coordinato dalla Smeralda Consulting di Sassari Nemapress al Salone del libro a Torino



ALGHERO - La Nemapress Edizioni sarà presente al Salone Internazionale del libro di Torino edizione 2019, dal 9 al 13 maggio, presso lo stand Istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, Padiglione 22 H26 J25, quest’anno coordinato dalla Smeralda Consulting di Sassari. Molte le novità 2019 che la Nemapress porta in Fiera.



Teatro: Ilaria Drago “Migrazioni. Antigone non muore”; Camilla Migliori “ Per motivi tecnici-Tutti insieme separatamente”, Liliana Cantatore “Tacer cantando-Maria Callas e Pierpaolo Pasolini”, POESIA: Sabino Caronia- Diana Cavorso “Con altra voce- Se provo a parlare”, Concetta Casu “Amati amando”, Antonio Maria Masia, “Antiga Limba”; SAGGI Antonella Pagano “Cantò come Dea”.



Inoltre la direttrice editoriale Neria De Giovanni ha accuratamente selezionato altri titoli della vasta produzione Nemapress, tra cui i romanzi di Marco Balbina “Nessuna come lei”, Maria Teresa Petrini “La sacerdotessa di Nur”, Piera Porcu “Custu este unu paradisu terrestre”; Graziano Siotto “Il Redentore della Sardegna”, Pasqualina Mariane “Troccoffai”, Antonetta Carrabs e Iride Funari “Le poetesse mistiche”, Massimiliano Fois “Piccaluna a l’Alguer”.



Neria De Giovanni e Marcello Stanzione sono gli autori di due opere intriganti e affascinanti intitolate “Angeli e Spiriti Maligni in Sardegna” con prefazione del prof. Ernesto Madau e “Sas paraulas, le parole magiche”con prefazione dell’archivista Alessandra Derriu, autrice a sua volta di un fortunato libro con Nemapress: “Maura, l’indovina di Orotelli”. I due autori, si occupano nella prima opera delle realtà angeliche e demoniache cherendono ancora più misterioso e ricco di fascino il territorio sardo.



La seconda è dedicata alla storia della magia nei secoli e del rapporto di quest'ultima con la religione. Sabato 11 maggio alle ore 15,30 i due libri di Stanzione e De Giovanni saranno presentati in anteprima nazionale presso lo Stand della Regione Autonoma della Sardegna Padiglione 22 H26 J25.