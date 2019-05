Condividi | A.S. 22:06 La manifestazione è un evento sportivo alla portata di tutti, che vede insieme ragazzi e adulti vivere una bella mattinata gioiosa e sportiva all’aria aperta. L´appuntamento domenica mattina Domenica la pedalata Scout 2019



ALGHERO - La pedalata della Solidarietà Scout è arrivata alla sua XIX edizione, questa iniziativa ogni anno coinvolge un numero sempre crescente di sostenitori. La manifestazione è un evento sportivo alla portata di tutti, che vede insieme ragazzi e adulti vivere una bella

mattinata gioiosa e sportiva all’aria aperta condividendo un obiettivo di solidarietà che ogni anno contraddistingue la pedalata, risvegliando in tutti i partecipanti un senso civico importante e fondamentale nella vita di ogni uomo, quello del rendersi disponibile verso l’altro ed insieme agli altri gioiosamente.



L’evento è organizzato dal Movimento Adulti Scout in collaborazione con i gruppi Agesci della Città e la Comunità Ecclesiale di San Francesco. Il percorso, pensato e studiato per favorire la più ampia partecipazione di tutte le fasce d'età, partirà dal Piazzale della Pace alle ore 9.30 e si snoderà per le seguenti vie: Lungomare Barcellona, Via Castelsardo, Viale Europa, Via Liguria, Viale I Maggio, S.S.127 bis, S.S. 291 direzione Cava di Monte Dolla (fronte bivio aeroporto militare), S.v. Gutierrez, “Campo Base M.A.S.C.I.” e ritorno al Piazzale della Pace entro le 13.



