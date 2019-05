Condividi | S.O. 16:15 Si tratta di Valeria Satta (Lega) quale assessora agli Affari generali, Quirico Sanna (Psd´Az) all´Urbanistica, Gabriella Murgia all´Agricoltura, Roberto Frongia (Riformatori) ai Lavori pubblici, Andrea Biancareddu (Udc) alla Cultura, Giorgio Todde (Lega) ai Trasporti. Solinas ha avocato a sé la delega all´Industria Solinas completa la Giunta dopo 73 giorni



CAGLIARI - Dopo 73 giorni di paralisi, la situazione in Regione si sblocca. A margine dei lavori del Consiglio regionale, caratterizzati da tensioni con interruzioni e plateali appalusi da parte delle opposizioni, nel corso dei quali sono state illustrate le dichiarazioni programmatiche, il presidente della Regione, Christian Solinas, ha reso noto di aver firmato i provvedimenti di nomina dei seguenti assessori regionali.



Si tratta di Valeria Satta (Lega) quale assessora agli Affari generali, Quirico Sanna (Psd'Az) all'Urbanistica, Gabriella Murgia all'Agricoltura, Roberto Frongia (Riformatori) ai Lavori pubblici, Andrea Biancareddu (Udc) alla Cultura, Giorgio Todde (Lega) ai Trasporti. Solinas ha avocato a sé la delega all'Industria.



Sino ad oggi l'esecutivo era composto da soli cinque assessori su dodici. I nuovi assessori giureranno in Consiglio regionale la prossima settimana. La squadra di governo presenta qualche sorpresa rispetto alle aspettative: Alla fine all'Agricoltura non è approdata l'allevatrice gallurese Daria Inzaina, ma Gabriella Murgia, in quota Fortza Paris-Sardegna Civica. Questo ha determinato dei cambiamenti. Commenti CAGLIARI - Dopo 73 giorni di paralisi, la situazione in Regione si sblocca. A margine dei lavori del Consiglio regionale, caratterizzati da tensioni con interruzioni e plateali appalusi da parte delle opposizioni, nel corso dei quali sono state illustrate le dichiarazioni programmatiche, il presidente della Regione, Christian Solinas, ha reso noto di aver firmato i provvedimenti di nomina dei seguenti assessori regionali.Si tratta di Valeria Satta (Lega) quale assessora agli Affari generali, Quirico Sanna (Psd'Az) all'Urbanistica, Gabriella Murgia all'Agricoltura, Roberto Frongia (Riformatori) ai Lavori pubblici, Andrea Biancareddu (Udc) alla Cultura, Giorgio Todde (Lega) ai Trasporti. Solinas ha avocato a sé la delega all'Industria.Sino ad oggi l'esecutivo era composto da soli cinque assessori su dodici. I nuovi assessori giureranno in Consiglio regionale la prossima settimana. La squadra di governo presenta qualche sorpresa rispetto alle aspettative: Alla fine all'Agricoltura non è approdata l'allevatrice gallurese Daria Inzaina, ma Gabriella Murgia, in quota Fortza Paris-Sardegna Civica. Questo ha determinato dei cambiamenti.