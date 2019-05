Condividi | S.O. 12:00 L’idea progettuale si sviluppa già dal 2016, su iniziava della referente dello Sportello Linguistico regionale Giuliana Portas, in seguito alla più stretta collaborazione con il settore Politiche Linguistiche. Giovedì la presentazione Il sito del Comune in Algherese



ALGHERO - Il sito istituzionale del Comune di Alghero presenta la definitiva versione in catalano di Alghero. La presentazione ufficiale è in programma giovedì 9 maggio, alle ore 10.30, presso la sala conferenze Lo Quarter. L’idea progettuale si sviluppa già dal 2016, su iniziava della referente dello Sportello Linguistico regionale Giuliana Portas (nella foto), in seguito alla più stretta collaborazione con il settore Politiche Linguistiche e tramite l’apertura della sede dello Sportello Regionale del Servizio Lingua Sarda, ospite presso il Comune di Alghero.



A seguito di una idonea pianificazione linguistica curata dall'ufficio comunale diretto dal dirigente Giovanni Salvatore Mulas e col coordinamento interno di Pietro Alfonso, il progetto è riuscito a svilupparsi in maniera concreta, soprattutto grazie all'apertura dello Sportello linguistico comunale, ed alla preziosa e qualificata collaborazione delle operatrici specializzate, Irene Coghene, Elisabetta Dettori e Carla Valentino. Uno dei principali obiettivi dello Sportello Linguistico è la promozione e valorizzazione del catalano di Alghero e una delle prime azioni messe in atto è stata proprio quella di rendere visibile e dare pari dignità linguistica all’algherese, facendo in modo che il sito internet ufficiale del Comune fosse bilingue.



Questa azione congiunta tra Regione e Comune nasce per permettere all’utenza di leggere in algherese le informazioni che visiona quotidianamente, in accordo con le leggi che tutelano il diritto di utilizzare la propria lingua nelle relazioni con le istituzioni. Si intende inoltre evidenziare che la Pubblica Amministrazione possiede gli strumenti per farsi carico della programmazione e della politica linguistica, incentivando le azioni necessarie per la promozione linguistica. Alla conferenza stampa parteciperà il Sindaco di Alghero Mario Bruno e l’assessore alle Politiche Linguistiche Gabriella Esposito.



