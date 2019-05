Condividi | S.O. 9:37 Ultimati i lavori di completamento dello spazio antistante la chiesa. Lo spazio, sul quale affaccia la chiesa di Sant´Orsola, è stato oggetto, dal 2015 a oggi, di una serie di interventi per un investimento totale di 178 mila euro Sant´Orsola: inaugurata piazza Edina Altara



SASSARI - È stata inaugurata martedì mattina a Sant'Orsola, alla presenza del sindaco Nicola Sanna, dell'assessore ai Lavori Pubblici Ottavio Sanna e del Comitato per Sant'Orsola, piazza Edina Altara. Lo spazio, sul quale affaccia la chiesa di Sant'Orsola, è stato oggetto, dal 2015 a oggi, di una serie di interventi per un investimento totale di 178 mila euro.



La prima fase di lavori, avviata nel 2015 e affidata all'Impresa Artigiana Satta di Ozieri, si è concentrata sulla realizzazione della pavimentazione in calcestruzzo architettonico, sulla predisposizione delle aree verdi e sulla realizzazione del marciapiede, per un investimento di 131 mila euro.



