Condividi | S.O. 8:32 Lega, PSdAz, Fratelli d’Italia, Sardegna20Venti, Riformatori Sardi - Fortza Paris, UDC, EpI e Movimento Civico Uniti per Sassari scelgono il geometra per rappresentarli alle elezioni del 16 giugno Mariolino Andria candidato a Sassari: Fi assente



SASSARI - Fumata bianca. Si sblocca nella notte l'impasse che aveva caratterizzato nelle ultime settimane la coalizione di Centrodestra per la scelta delle candidature. Poco dopo le 23 di ieri, la coalizione di centrodestra sardista, civica ed autonomista, formata da Lega, PSdAz, Fratelli d'Italia, Sardegna20Venti, Riformatori Sardi - Fortza Paris, UDC, EpI e Movimento Civico Uniti per Sassari, con l'importante assenza di Forza Italia, ha deciso indicare come proprio candidato sindaco il Geometra Mariolino Andria (indicazione di Riformatori e Fortza Paris) per le prossime elezioni comunali del Comune di Sassari.