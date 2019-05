video Condividi | S.O. 19:05 Weekend all´insegna della cultura ad Alghero con oltre 1500 volontari sul territorio e 33 siti da visitare: Apertura speciale per il faro di Capo Caccia, visitabile solo su prenotazione. Le immagini Alghero apre i suoi monumenti



ALGHERO - L'11 e 12 maggio si rinnova ad Alghero l’atteso appuntamento con Monumenti Aperti, la manifestazione che permetterà ai cittadini e ai visitatori di usufruire delle visite guidate offerte dagli studenti delle scuole cittadine e dai volontari delle numerose associazioni che partecipano alla manifestazione. Il tema di questa edizione è "Radici al futuro", ovvero ciò che ci appartiene come storia e su cui poggia il domani delle comunità.



Trae ispirazione dalle politiche europee tese a valorizzare l’intero patrimonio culturale tangibile, intangibile e digitale, accessibile e inclusivo. Oltre 1500 volontari, 33 siti visitabili e due itinerari speciali: tutti i dettagli della due giorni dedicata al territorio ed alle bellezze della città di Alghero sono stati presentati questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il vicesindaco e assessore alla Cultura e Turismo Gabriella Esposito, il presidente della Fondazione Alghero Massimo Cadeddu, il Comandante del Distaccamento Aeroportuale dell'Aeronautica Militare di Alghero, Colonnello Bruno Mariani, e il direttore dell'Ufficio per i Beni culturali ecclesiastici della Diocesi di Alghero-Bosa, don Paolo Secchi.



