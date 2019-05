Condividi | Red 15:16 Il Comune di Calangianus e l´Istituto tecnico di istruzione superiore “Ferracciu Pes” di Tempio/Calangianus organizzano il convegno in programma venerdì mattina nell’Auditorium ex Convento di Calangianus Aerospazio, scuola, territorio: obiettivo sviluppo



CALANGIANUS - Il Comune di Calangianus e l'Istituto tecnico di istruzione superiore “Ferracciu Pes” di Tempio/Calangianus organizzano il convegno “Aerospazio scuola e territorio: obiettivo sviluppo”, in programma venerdì 10 maggio, alle 10.30, nell’Auditorium ex Convento di Calangianus. Questa iniziativa è rivolta agli studenti, alle famiglie ed a tutta la comunità e costituisce il primo passo verso un nuovo modello di orientamento formativo ed educativo capace di garantire il sostegno a tutti i momenti di scelta e transizione della persona.



Gli organizzatori vogliono promuovere inclusione sociale, crescita ed occupazione attraverso un’esperienza diretta con le realtà e le personalità più significative del contesto regionale, nazionale ed internazionale. Saranno infatti presenti il presidente dell'Anci Emiliano Deiana ed il presidente del Distretto Aerospaziale della Sardegna Giacomo Cao, piattaforma che costituisce un sistema di risorse con le aziende a più alto e strategico valore tecnologico.



Con i suoi due corsi di Meccatronica e di Biologia, l’Istituto desidera in questo modo arricchire un percorso formativo basato su una sintesi di competenze necessarie per le applicazioni più innovative dell’industria 4.0 e più significative per la valorizzazione del proprio territorio, come quelle utilizzate nell'agricoltura di precisione. Commenti CALANGIANUS - Il Comune di Calangianus e l'Istituto tecnico di istruzione superiore “Ferracciu Pes” di Tempio/Calangianus organizzano il convegno “Aerospazio scuola e territorio: obiettivo sviluppo”, in programma venerdì 10 maggio, alle 10.30, nell’Auditorium ex Convento di Calangianus. Questa iniziativa è rivolta agli studenti, alle famiglie ed a tutta la comunità e costituisce il primo passo verso un nuovo modello di orientamento formativo ed educativo capace di garantire il sostegno a tutti i momenti di scelta e transizione della persona.Gli organizzatori vogliono promuovere inclusione sociale, crescita ed occupazione attraverso un’esperienza diretta con le realtà e le personalità più significative del contesto regionale, nazionale ed internazionale. Saranno infatti presenti il presidente dell'Anci Emiliano Deiana ed il presidente del Distretto Aerospaziale della Sardegna Giacomo Cao, piattaforma che costituisce un sistema di risorse con le aziende a più alto e strategico valore tecnologico.Con i suoi due corsi di Meccatronica e di Biologia, l’Istituto desidera in questo modo arricchire un percorso formativo basato su una sintesi di competenze necessarie per le applicazioni più innovative dell’industria 4.0 e più significative per la valorizzazione del proprio territorio, come quelle utilizzate nell'agricoltura di precisione.