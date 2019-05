Condividi | Red 16:11 Domani mattina, nell’Aula consiliare del municipio, verranno illustrate le attività della 23esima edizione della manifestazione di valorizzazione del patrimonio culturale in programma sabato e domenica Monumenti aperti: presentazione a Cagliari



CAGLIARI - Sabato 11 e domenica 12 maggio, si svolgerà la 23esima edizione di “Cagliari Monumenti aperti”, la manifestazione di valorizzazione del patrimonio culturale organizzata dalla Onlus Imago Mundi, in collaborazione e con il sostegno del Comune di Cagliari. Settantacinque i beni che saranno aperti nella due giorni e che saranno raccontati da migliaia di volontari.



Il programma completo sarà presentato in occasione di una conferenza stampa, che si terrà domani, mercoledì 8 maggio, alle 11, nell'Aula consiliare del municipio di Cagliari, in Via Roma. Prenderanno parte all'incontro il commissario straordinario Bruno Carcangiu e la dirigente comunale del Servizio Cultura e spettacolo Antonella Delle Donne. Il programma della manifestazione sarà illustrato dal presidente dell'Associazione culturale Imago Mundi Fabrizio Frongia.