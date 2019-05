Condividi | Red 17:09 L´importante intervento di manutenzione straordinaria che domani vedrà impegnate le squadre di Abbanoa interesserà anche i centri abitati di Orosei, Onifai, Irgoli e Loculi Galtellì: manutenzione sull’acquedotto



GALTELLI' – Domani, mercoledì 8 maggio, le squadre di Abbanoa eseguiranno un importante intervento di manutenzione straordinaria sull’acquedotto che alimenta i centri abitati di Onifai, Irgoli, Loculi, Galtellì ed Orosei. L’intervento riguarderà un tratto di condotta in località Ultana Rientu, nel territorio comunale di Galtellì.



Tra le 8 e le 18, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica ad Onifai, Irgoli e Loculi, dove sarà attivato un servizio sostitutivo di autobotti operativi dalle 8 alle 10 davanti alla farmacia di Via Angioy, a Loculi; dalle 10.15 alle 14 davanti al mangimificio di Via Soro, ad Irgoli; dalle 14.15 alle 16.15 in Largo San Giorgio, ad Onifai. Ad Orosei, l’erogazione sarà garantita dalle scorte accumulate nei serbatoi, mentre Galtellì non sarà interessata dall’interruzione.



