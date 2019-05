Condividi | A.S. 23:55 Dopo il marasma generale innescato da Alghero a causa della netta spaccatura tutta interna a Forza Italia, il Governatore della regione tenta una difficile impresa: evitare la spaccatura. Anche a Sassari precipita la situazione Riformatori e Fortza Paris strappano a Sassari



Tutto nasce dallo stop forzato alla candidatura del geometra Mariolino Andrìa, immischiato nel caos algherese che vede Marco Tedde e lo stesso Pietrino Fois fronteggiare con Lega e Psd'Az per accaparrarsi la leadership di coalizione. Insieme a Vincenzo Corrias (Riformatori) e Antonio Cardin 8Fortza Paris), c'è anche la firma di Luciano Sanna del Movimento Civico Uniti per Sassari: non è escluso che lo strappo non li porti dritti nelle mani di nanni Campus, il candidato sindaco indipendente in campo ormai da settimane a Sassari. Commenti ALGHERO - Inizia ad aleggiare l'idea che, alla base dei molti problemi creati per la composizione delle candidature per le Comunali di Alghero e Sassari, ci sia una più "umana" questione di potere (e posizione). Con un chiaro riferimento alla Giunta regionale, ai posti di sottogoverno, ai gabinetti degli assessorati ed ai vertici delle società ed enti controllati dalla Regione.In questo contesto, dopo il marasma generale innescato proprio da Alghero a causa soprattutto della netta spaccatura tutta interna a Forza Italia, con l'ex consigliere Tedde in rotta di collisione col coordinatore Azzurro Ugo Cappellacci, sarà proprio Cristian Solinas a tentare un ultimo, disperato, tentativo di riportare il sereno in coalizione. Dagli equilibri trovati sui territori, infatti, il Presidente dovrebbe tentare di chiudere la difficile partita della Giunta, impantana ormai da mesi.Anche il tentativo del Governatore però, potrebbe ormai non bastare più. Gli alleati martedì sono di nuovo convocati nella sede cagliaritana del Psd’Az come la scorsa settimana. Col tavolo locale di Alghero andato in frantumi [ LEGGI ] e quello di Sassari inchiodato a cascata, sono proprio i Riformatori Sardi e Fortza Paris che scrivono di essere pronti «ad aprirsi a nuovi orizzonti». I due partiti «aprono il loro orizzonte ad altri scenari e programmi che verranno immediatamente valutati nell’ottica di poter garantire alla città la miglior guida possibile».Tutto nasce dallo stop forzato alla candidatura del geometra Mariolino Andrìa, immischiato nel caos algherese che vede Marco Tedde e lo stesso Pietrino Fois fronteggiare con Lega e Psd'Az per accaparrarsi la leadership di coalizione. Insieme a Vincenzo Corrias (Riformatori) e Antonio Cardin 8Fortza Paris), c'è anche la firma di Luciano Sanna del Movimento Civico Uniti per Sassari: non è escluso che lo strappo non li porti dritti nelle mani di nanni Campus, il candidato sindaco indipendente in campo ormai da settimane a Sassari.