Condividi | Red 22:09 Domani sera, il Poco loco, in Via Gramsci 10, ospiterà la cena di autofinanziamento per la campagna elettorale del candidato sindaco del Movimento 5 stelle di Alghero Roberto Ferrara aperta a tutta la cittadinanza Cena a 5 stelle ad Alghero



ALGHERO – Si intensificano gli appuntamenti elettorali in città. Domani, martedì 7 maggio, alle 20, il Poco loco, in Via Gramsci 10, ospiterà la cena di autofinanziamento per la campagna elettorale del candidato sindaco del Movimento 5 stelle di Alghero Roberto Ferrara. L'appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può inviare un messaggio WhatsApp al numero 345/2978792.



Nella foto: il candidato sindaco M5s Roberto Ferrara Commenti ALGHERO – Si intensificano gli appuntamenti elettorali in città. Domani, martedì 7 maggio, alle 20, il Poco loco, in Via Gramsci 10, ospiterà la cena di autofinanziamento per la campagna elettorale del candidato sindaco del Movimento 5 stelle di Alghero Roberto Ferrara. L'appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può inviare un messaggio WhatsApp al numero 345/2978792.Nella foto: il candidato sindaco M5s Roberto Ferrara