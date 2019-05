Condividi | Red 7:29 Trasferta umbra per Carlotta Serra (Canottieri Olbia) nel Singolo Ragazze, Manuel Pinna (Sannio Bosa) Singolo Ragazzi, Gloria Avellino (Sannio Bosa) nel Singolo Junior ed il Doppio Senior Riccardo Maimone-Gianni Borrelli (Olbia) Canottaggio: esperienza nazionale per i sardi



CAGLIARI - I canottieri sardi, seppur con numeri ridotti, hanno partecipato al secondo Meeting nazionale che si è disputato nel fine settimana a Piediluco. Cinque gli atleti provenienti dalla Sardegna, tre dei quali iscritti nelle specialità dove era previsto un numero massimo di iscrizioni per regione: Carlotta Serra (Canottieri Olbia) ha partecipato al Singolo Ragazze, Manuel Pinna (Sannio Bosa) al Singolo Ragazzi e Gloria Avellino (Sannio Bosa) nella regata valutativa Singolo Junior, sotto gli occhi del tecnico sardo responsabile del settore Junior femminile Massimo Casula.



A completare la rappresentanza sarda, il doppio Senior di Olbia composto da Riccardo Maimone e Gianni Borrelli. Tutti gli equipaggi si sono fermati alle fase di qualificazione, ma i tecnici sardi raccolgono, comunque, il lato positivo. In particolare il tecnico del Sannio Bosa Giuseppe Sotgiu si ritiene soddisfatto.



«Nonostante i ragazzi si siano fermati alla fase di qualificazione, possiamo ritenerci sufficientemente soddisfatti, anche perché sia Gloria che Manuel hanno gareggiato in specialità molto difficili e valutative con i migliori atleti della categoria nello scenario nazionale. Andiamo avanti, lavorando duramente e puntando a migliori risultati in vista dei prossimi obiettivi stagionali», dichiara Sotgiu. Dello stesso avviso il tecnico olbiese Roberto Ferrilli. che afferma: «La partecipazione alle competizioni nazionali è per noi fondamentale per intraprendere un percorso di crescita e miglioramento continuo, soltanto grazie al confronto continuo e ad alti livelli i nostri ragazzi possono ottenere risultati sempre migliori».



Nella foto (di E.Artegiani): Gloria Avellino prima della partenza Commenti CAGLIARI - I canottieri sardi, seppur con numeri ridotti, hanno partecipato al secondo Meeting nazionale che si è disputato nel fine settimana a Piediluco. Cinque gli atleti provenienti dalla Sardegna, tre dei quali iscritti nelle specialità dove era previsto un numero massimo di iscrizioni per regione: Carlotta Serra (Canottieri Olbia) ha partecipato al Singolo Ragazze, Manuel Pinna (Sannio Bosa) al Singolo Ragazzi e Gloria Avellino (Sannio Bosa) nella regata valutativa Singolo Junior, sotto gli occhi del tecnico sardo responsabile del settore Junior femminile Massimo Casula.A completare la rappresentanza sarda, il doppio Senior di Olbia composto da Riccardo Maimone e Gianni Borrelli. Tutti gli equipaggi si sono fermati alle fase di qualificazione, ma i tecnici sardi raccolgono, comunque, il lato positivo. In particolare il tecnico del Sannio Bosa Giuseppe Sotgiu si ritiene soddisfatto.«Nonostante i ragazzi si siano fermati alla fase di qualificazione, possiamo ritenerci sufficientemente soddisfatti, anche perché sia Gloria che Manuel hanno gareggiato in specialità molto difficili e valutative con i migliori atleti della categoria nello scenario nazionale. Andiamo avanti, lavorando duramente e puntando a migliori risultati in vista dei prossimi obiettivi stagionali», dichiara Sotgiu. Dello stesso avviso il tecnico olbiese Roberto Ferrilli. che afferma: «La partecipazione alle competizioni nazionali è per noi fondamentale per intraprendere un percorso di crescita e miglioramento continuo, soltanto grazie al confronto continuo e ad alti livelli i nostri ragazzi possono ottenere risultati sempre migliori».Nella foto (di E.Artegiani): Gloria Avellino prima della partenza