«Subito al lavoro oltre l’ordinaria amministrazione»

CAGLIARI - «Andare oltre l’ordinaria amministrazione, partire da progetti ambiziosi e concreti per rilanciare Cagliari». Con questo proposito, è cominciato ieri mattina (domenica), il lavoro del candidato sindaco del capoluogo regionale Paolo Truzzu, riunitosi con la Coalizione di Centrodestra, civica e sardista.



Commercio, periferie, porto, aree naturalistiche, viabilità sono stati i primi temi all’ordine del giorno del confronto. Particolare attenzione è stata dedicata anche al ruolo di Cagliari città universitaria, ai temi sociali, al futuro delle aree interessate da dismissioni. Il candidato sindaco ha subito voluto evidenziare il metodo di azione.



«Se vogliamo portare avanti scelte coraggiose – ha dichiarato - dobbiamo avere la forza di condividerle con la città, di mantenere un costante dialogo con i quartieri, con le categorie e con i cittadini per non ripetere l’errore di coloro i quali per anni si sono chiusi nella convinzione di avere, unici, la verità in tasca». Durante il tavolo, si è parlato di un’eventuale allargamento della coalizione e della necessità di promuovere una candidatura forte anche per la Municipalità di Pirri. Ritmi serrati per il confronto che proseguirà oggi, con una nuova riunione del tavolo per il programma, coordinato da Giorgio Angius, fissata per le 19, nella sede dei Riformatori sardi, in Via Sant’Ignazio.



