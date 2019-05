Condividi | Red 7:13 Questa sera, il “Giovanni Pierluigi da Palestrina” propone l´appuntamento con il nono IX Festival pianistico del Conservatorio. Sul palco, la pianista Angela Oliviero ed il violinista Attilio Motzo, alla guida dell’Ensemble Palestrina, proporranno il concerto dedicato alla memoria di Renato Fasano A Cagliari, 80 ma non li dimostra



CAGLIARI - Dopo la conferenza della musicologa Aurora Cogliandro sulle figure dei maestri Renato Fasano, Oscar Crepas ed Ennio Porrino, il nono Festival pianistico del Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina”, che quest’anno omaggia gli ottant’anni dell’istituzione musicale, entra nel vivo con il primo dei suoi concerti. Oggi (lunedì), alle 20.30, nell’Auditorium del “Da Palestrina”, è in programma una serata dedicata alla memoria di Fasano, direttore negli Anni Venti dell’Istituto musicale cagliaritano e figura chiave del suo passaggio, nel 1939, a Regio Conservatorio.



Protagonisti del concerto saranno la pianista Angela Oliviero (solista nel Concerto in re minore Bvw1052 per pianoforte e archi di Johann Sebastian Bach) ed il violinista Attilio Motzo, alla guida dell'Ensemble Palestrina, composta dai violinisti Corrado Lepore e Marco Ligas, dal violista Dimitri Mattu, dal violoncellista Oscar Piastrelloni, dal contrabbassista Alessio Povolo e dal clavicembalista Michele Nurchis, in veste di solista e direttore nelle “Quattro stagioni” di Antonio Vivaldi. Nato da un’idea di Stefano Figliola, pianista e docente al “Da Palestrina”, il festival quest’anno ha per sottotitolo “…80 ma non li dimostra…”.



Il costo dei biglietti è di 5euroe la prevendita è fissata un'ora prima del concerto. Dopo quello di oggi, il prossimo appuntamento sarà lunedì 13 maggio, sempre alle 20.30, nell’auditorium, con il concerto in ricordo di Crepas.



Nella foto: Angela Oliviero e l’Ensemble Palestrina Commenti CAGLIARI - Dopo la conferenza della musicologa Aurora Cogliandro sulle figure dei maestri Renato Fasano, Oscar Crepas ed Ennio Porrino, il nono Festival pianistico del Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina”, che quest’anno omaggia gli ottant’anni dell’istituzione musicale, entra nel vivo con il primo dei suoi concerti. Oggi (lunedì), alle 20.30, nell’Auditorium del “Da Palestrina”, è in programma una serata dedicata alla memoria di Fasano, direttore negli Anni Venti dell’Istituto musicale cagliaritano e figura chiave del suo passaggio, nel 1939, a Regio Conservatorio.Protagonisti del concerto saranno la pianista Angela Oliviero (solista nel Concerto in re minore Bvw1052 per pianoforte e archi di Johann Sebastian Bach) ed il violinista Attilio Motzo, alla guida dell'Ensemble Palestrina, composta dai violinisti Corrado Lepore e Marco Ligas, dal violista Dimitri Mattu, dal violoncellista Oscar Piastrelloni, dal contrabbassista Alessio Povolo e dal clavicembalista Michele Nurchis, in veste di solista e direttore nelle “Quattro stagioni” di Antonio Vivaldi. Nato da un’idea di Stefano Figliola, pianista e docente al “Da Palestrina”, il festival quest’anno ha per sottotitolo “…80 ma non li dimostra…”.Il costo dei biglietti è di 5euroe la prevendita è fissata un'ora prima del concerto. Dopo quello di oggi, il prossimo appuntamento sarà lunedì 13 maggio, sempre alle 20.30, nell’auditorium, con il concerto in ricordo di Crepas.Nella foto: Angela Oliviero e l’Ensemble Palestrina