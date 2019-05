Condividi | Red 0:41 I ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco centrano l´ottavo successo consecutivo in campionato ed il quindicesimo di fila, se si considera anche la Coppa : 65-86 sul parquet dell´Alma Trieste Basket: Dinamo sull´ottovolante



SASSARI - Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari non si ferma più: dopo aver alzato la Fiba Europe cup mercoledì, i ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco centrano l’ottava vittoria consecutiva in campionato scrivendo un nuovo record societario (la 15esima considerando anche il cammino in Coppa), sbancando per 65-86 l'Allianz dome di Trieste.



Coach Pozzecco manda in campo Smith, Carter, Pierre, Thomas e Cooley, Eugenio Dalmasson risponde con Wright, Da Ros, Sanders, Knox e Dragic. Avvio contratto per entrambe le squadre, a sbloccare i sassaresi è Pierre, che infila i primi 4punti biancoblu, mentre i padroni di casa rispondono con Da Ros. Cooley si iscrive a referto, Sanders risponde dall’arco. Danza di sorpasso e controsorpasso tra Da Ros e la coppia Smith-Thomas. Anche Dragic entra in partita, ma il Banco piazza un break da 2-10: Carter punisce dai 6,75 e firma il vantaggio in doppia cifra- Dopo 10’, la Dinamo conduce 13-23. I padroni di casa rientrano agguerriti nella seconda frazione, piazzando un 7-0 che li riporta ad un possesso di distanza. La reazione sassarese non si fa attendere con Thomas, per l’Alma si accende Cavaliero: la tripla di Gentile da ossigeno ai biancoblu. Botta e risposta tra Cavaliero e Spissu dalla lunga distanza. Gli uomini di coach Pozzecco rispondono con uno 0-10 che li riporta in vantaggio, condotti da Pierre. Un ispirato Strautins tiene Trieste a galla con due triple, la bomba di Pierre ed il contropiede di Spissu scrivono il nuovo +11. I padroni di casa accorciano ed al 20’ il risultato è 41-47.



Al rientro dall'intervallo lungo, c’è una sola squadra in campo: i biancoblu siglano un quarto da 5-22, dilagando, complice il burnout dell’attacco biancorosso. Protagonisti del terzo quarto Carter e Thomas in apertura, Cooley protagonista nel pitturato e Pierre a dare continuità in attacco. Il giocatore canadese firma il +20: 46-69 al 30'. Negli ultimi 10’, non cambia il copione: il Banco di Sardegna scappa via e Trieste insegue, fino al 65-86 finale.



ALMA TRIESTE-BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI 65-86:

ALMA TRIESTE: Coronica, Peric 9, Fernandez 4, Schina, Wright 5, Strautins 6, Cavaliero 5, Da Ros 8, Sanders 10, Knox 2, Dragic 13, Mosley 3, Cittadini. Coach Eugenio Dalmasson.

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 16, Smith 4, Carter 10, Devecchi, Magro, Pierre 21, Gentile 3, Thomas 16, Polonara 7, Diop , Cooley 9. Coach Gianmarco Pozzecco.

