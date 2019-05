Condividi | M.T. 10:25 Sorprese dietro l'angolo: rimane in corsa ad Alghero l'indicazione dei Riformatori Sardi. Riunioni, tavoli allargati e ristretti, contro tavoli. Domenica di super lavoro per tutti i partiti del Centrodestra algherese e sassarese nel tentativo non facile di chiudere sul candidato sindaco. Musi lunghi e veti col sorpasso notturno. Ultimatum da Cagliari: altre 24 ore per decidere Camerada, Andria: rush finale

Ultimatum per Sassari e Alghero



ALGHERO - Alla fine c'è stato il "ribaltone" sperato, caldeggiato e duramente lavorato sottobanco. Con Alghero che fa da apripista su Sassari: è tutto legato al braccio di ferro in corso tra Forza Italia e Psd'Az, con la Lega che fa da stampella ai Sardisti ma non si straccia le vesti. Una lotta che si protrae ormai da settimane, legata agli equilibri cagliaritani ed a quelli labilissimi per la formazione della Giunta regionale. Un teatrino non troppo edificabile quello che Di Maio e il Movimento 5 Stelle indicano come «una guerra tra bande» [



Così dopo l'imboscata architettata ad Alghero per frenare l'avanzata di Mario Conoci [Fi) sorpassa Conoci ad Alghero, a cascata Mariolino Andria mette la freccia su Gabriele Satta (Fi) a Sassari (nella foto i quattro papabili). Equilibri che, vista la situazione, potrebbero anche essere nuovamente invertiti col passare delle ore.



E' il risultato di riunioni, tavoli allargati e ristretti, contro tavoli e summit ombra. Una domenica di super lavoro per tutti i partiti del Centrodestra algherese e sassarese nel tentativo non facile di chiudere sul candidato sindaco. Alla fine della giornata musi lunghi, veti e qualche sorriso che creano una situazione decisamente complicata, testimoniata dai tentativi di Tedde (e sodali), non nuovo ai rigurgiti contro l'informazione, di celare i malumori ben presenti nella miriade di messaggi che in queste ore invadono WhatsApp.



