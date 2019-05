Condividi | Red 22:16 Un 45enne della provincia di Varese, già noto alle Forze dell’ordine per analoghi reati, è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Barisardo per truffa. La vittima del raggiro, un operaio di Barisardo, si è così presentato nella locale Stazione, presentando una denuncia per truffa Vende on-line un autocarro: denuncia a Barisardo



BARISARDO - Un 45enne della provincia di Varese, già noto alle Forze dell’ordine per analoghi reati, è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Barisardo per truffa. L’uomo, dopo aver messo in vendita un autocarro Fiat Iveco su una piattaforma commerciale di compravendita, ha riscosso una parte della somma richiesta mediante la ricarica di una carta prepagata a lui intestata, interrompendo poi tutti i rapporti con l’acquirente rendendosi irreperibile.



