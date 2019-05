Tour a 5 stelle ad Alghero: interviste

1/5/2019 Presidente Solinas, è vergognosamente tardi Vorremmo, noi dell’Opposizione, essere messi in condizione di portare avanti il ruolo assegnatoci dai cittadini. Perché questo stallo non è decoroso per le Istituzioni e perché, mentre la Maggioranza sembra impegnata in incomprensibili beghe e mentre i palazzi di Viale Trento e di Via Roma sonnecchiano in quella che sembra sempre di più un’opera di Beckett o di Ionesco, in Sardegna le urgenze diventano emergenze