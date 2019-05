Condividi | M.P. 22:10 Il Consiglio comunale di Porto Torres ha approvato il Dup, il documento unico di programmazione, e il bilancio previsionale del triennio 2019-2021. Quest´ultimo documento pesa per l´anno 2019 circa 39 milioni di euro Porto Torres: approvato bilancio da 39milioni di euro



PORTO TORRES - Il Consiglio comunale di Porto Torres ha approvato il Dup, il documento unico di programmazione, e il bilancio previsionale del triennio 2019-2021. Quest'ultimo documento pesa per l'anno 2019 circa 39 milioni di euro: tra le novità rispetto agli anni precedenti ci sono le entrate del contributo di sbarco dell'Asinara, pari a 156 mila euro, e una diminuzione dei trasferimenti correnti dello Stato e della Regione di circa un milione.



«Si tratta del primo bilancio che approviamo grazie alla nuova legge e dove vengono superati i vincoli di finanza pubblica – ha dichiarato l'assessore al Bilancio Domenico Vargiu - ovviamente il bilancio del Comune di Porto Torres è sano e ha un gettito di circa 39 milioni per il 2019, di circa 29 milioni per il 2020 e di 27 milioni per il 2021: questa progressiva diminuzione è legata alle entrate in conto capitale dedicate agli investimenti, oggi non prevedibili ma che saranno sicuramente finanziati nei prossimi anni».



«I servizi del Comune rimangono invariati – ha evidenziato l'assessore Vargiu – inoltre ci sono entrate pari a 156 mila euro derivanti dal contributo di sbarco all'Asinara; mentre le entrate tributarie valgono complessivamente circa 10 milioni di euro. Abbiamo dovuto registrare anche una diminuzione delle entrate, pari a circa un milione di euro, dei trasferimenti correnti del Fondo unico e della Regione e allo stesso modo i più attenti vedranno una diminuzione delle spese per i servizi sociali, dovuta esclusivamente perché mancheranno i soldi del Rei e di Ritornare a casa degli anni 2020 e 2021, entrambi progetti regionali che si avviano alla conclusione».



Importanti novità anche dal Dup, il documento unico di programmazione, presentato dal vicesindaco e assessore alla Programmazione Marcello Zirulia. «I dati significativi sono l'inserimento dei progetti della Rete metropolitana per oltre sette milioni di euro e che continua il nostro progetto di gestione del patrimonio, grazie al quale stiamo iniziando a vedere i primi frutti. Nei giorni scorsi c'è stata l'aggiudicazione provvisoria del centro velico. Esprimo soddisfazione per il lavoro dell'ufficio e per essere riusciti a incanalare la gestione del patrimonio nell'ottica della redditività. Spero che iniziative come queste siano una spinta per altri imprenditori cittadini».